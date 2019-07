Michelucci: "Per Grancasa intervenga il Comune, sennò finisce come con Marinella e Labocolor"

Sarzana - Val di Magra - Nella sua risposta in aula all'interrogazione del Pd sul ricollocamento dei lavoratori di Grancasa a seguito della crisi nazionale dell'azienda – i licenziati a Sarzana sono già sette – l'assessore Berrino conferma l'indisponibilità ad aprire un tavolo regionale, con sindacati e forze politiche. "Secondo Berrino - attacca Juri Michelucci, vice-capogruppo Pd nel consiglio regionale - della vicenda si devono occupare esclusivamente i centri per l'impiego, come solitamente avviene, inserendo i dipendenti fuoriusciti nei percorsi fast. In poche parole i lavoratori rischiano di essere lasciati al loro destino. Diciamolo con chiarezza oggi si rischia un film già visto, come insegnano purtroppo i casi di Marinella e Labocolor".



Continua Michelucci: "E se la Giunta Toti si limita al classico compitino nonostante il primo incontro avuto a Genova con i sindacati, oggi è più che mai urgente che il Comune di Sarzana convochi un tavolo con maggioranza, opposizione e sindacati per monitorare la situazione e adoperarsi per il ricollocamento, nelle nuove attività previste e annunciate pubblicamente, dei dipendenti licenziati di Grancasa e di altri fuoriusciti dal mondo del lavoro, in conseguenza di altre chiusure avvenute sul territorio. Non si può più perdere tempo, la situazione è sempre più difficile.