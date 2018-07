Michelucci (Pd): "Nella nuova sede del centro diurno non ci sarà posto per tutti"

Sarzana - Val di Magra - “Il trasferimento del centro diurno nei locali della cooperativa Cometa pare previsto per il 1 agosto. Ma dalle notizie che trapelano pare che, in un primo momento, non ci sarà posto per tutti gli attuali utenti. Occorrono, infatti, 2 educatori e 3 Oss per garantire l'attuale servizio e ci vuole tempo per organizzare il personale necessario". Così Juri Michelucci, consigliere regionale del Pd, che aggiunge: "Le famiglie sono molto preoccupate. Il rischio concreto è che il servizio venga erogato a metà, senza garanzie sugli standard e senza certezze sulla reale possibilità di inserire da subito tutti gli utenti. Ho suggerito diverse possibili soluzioni per sventare disservizi e conseguenti problemi per le famiglie coinvolte, già costrette a confrontarsi con le difficoltà derivanti dalla condizione dei loro congiunti. La concessione di quote sanitarie alla struttura di Don Martini mantenendo tuttavia il servizio pubblici è una di queste. Serve chiarezza! Serve capire i termini della concessione del servizio per questo avvieremo un accesso agli atti. Le famiglie attendono risposte e non possono essere lasciate sole in questo clima di indeterminatezza. Tra una settimana potrebbero verificarsi novità importanti sul servizio".