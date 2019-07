Michelucci (Pd): "Caro Giampedrone, il borgo di Marinella è ancora in zona rossa"

Sarzana - Val di Magra - "L’assessore Giampedrone festeggia la mitigazione della pericolosità idraulica dell’area in cui si trova l’ex Colonia Olivetti, ma come al solito dimentica di citare tutti i protagonisti di quest’intervento. Infatti è stata la Giunta comunale Cavarra a realizzare l'opera che è stata finanziata anche dalla Giunta regionale guidata da Burlando. E ci vuole tutta la faccia tosta del sindaco di Sarzana Ponzanelli a dire che va tutto bene e a parlare di decenni di immobilismo, quando la sua amministrazione non ha alcun merito in questo intervento.

Inoltre, nella speranza che l’ex Colonia venga valorizzata e non svenduta, bisognerebbe ricordare a Giampedrone che tutto il borgo di Marinella è ancora in zona rossa e che da anni chiediamo un investimento da oltre un milione di euro per intervenire sull’altro tratto del fiume Parmignola. La Giunta Toti però non lo ha ancora fatto e sono passati 4 anni e mezzo". Lo dichiara Juri Michelucci, vicecapogruppo del Pd in Regione Liguria.