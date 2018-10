Michelucci (Pd): “Ancora poche risorse per la manutenzione dei fiumi"

Sarzana - Val di Magra - “La situazione reale circa le risorse destinate alla manutenzione dei fiumi e all'abbassamento del rischio idrogeologico nella nostra provincia è preoccupante, nonostante i proclami della giunta Toti che parlano di milioni di euro distributi sul territorio". I conti li fa Juri Michelucci, consigliere regionale del Pd che aggiunge: "Quest'anno sono stati stanziati 200mila euro per tutti i fiumi liguri e 82 mila per la manutenzione del tratto finale del fiume Magra. Si tratta di circa 26 km di fiume, dal ponte di Piana Battolla alla foce, compreso il tratto dell'intersezione con il fiume Vara e di circa 30 mila persone a rischio idraulico (40 mila in tutta la Provincia). Esistono tuttavia diversi studi e perizie che indicano in 200 mila euro la cifra necessaria per procedere ad una manutenzione adeguata – taglio selettivo, manutenzione argini, asporto materiali – del tratto di fiume citato. Nel 2014, tra l'altro, era già stato evidenziata la presenza nell'alveo nel tratto tra il ponte di Piana Battolla e quello di Battifollo, di 1 milione e mezzo di metri cubi di materiale in eccesso".



Per quanto riguarda invece la ripartizione degli oneri, ammonta a circa 300 mila euro totali la somma che viene destinata ai comuni, con importi che non superano gli 8-10 mila euro per ente e secondo criteri che sono da rivedere. Infatti il 33% delle risorse è attribuito in base ai chilometri di estensione del comune, il 33% in base alla popolazione residente e il restante 33% agli ettari soggetti a rischio idraulico. E' evidente che quest'ultimo parametro dovrebbe avere maggior peso nella ripartizione, a prescindere dall'estenzione territoriale dell'ente.

Dati alla mano, quindi, è chiaro che il contratto di fiume tanto sbandierato rischia il fallimento. Servono innanzi tutto più risorse per la pulizia e la manutenzione dei fiumi e, a tale proposito, non mancherà una mia interrogazione volta a comprendere le reali intenzioni della giunta regionale. Sono ormai tre anni che segnaliamo le difficoltà degli enti locali e la paura dei cittadini all'arrivo dell'autunno, nel dover fronteggiare situazioni impreviste senza i giusti strumenti e una concreta valutazione dei rischi”.