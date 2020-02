Michelucci: "Non si può continuare a dire che a Sarzana tutto è cambiato, mascherando un fallimento"

Sarzana - Val di Magra - "Nei giorni scorsi ho letto i dati del turismo enunciati con entusiasmo dall'assessore regionale Berrino e dall'assessore Italiani, dati non veritieri e enfatizzati per mere convenienze elettorali in vista delle prossime elezioni regionali. Le presenze sul nostro territorio nel 2019 sono infatti calate di 5000 unità. Ma ciò che è più preoccupante è il fatto che, a questi dati, vanno aggiunti quelli allarmanti sulle attività produttive". La pensa così Juri Michelucci, capogruppo di Italia Viva in consiglio regionale ed ex assessore del Comune di Sarzana, all'epoca dell'amministrazione Cavarra: "Se l'impegno, il lavoro, le idee che gli stessi operatori hanno messo in campo in questi mesi sono encomiabili e assolutamente positivi, non posso fare a meno di evidenziare che lo stesso giudizio non può valere per l'amministrazione comunale. I dati della Camera di commercio indicano come, nell'anno 2019, le chiusure siano state 65 a fronte delle sole 17 aperture. Segnalo inoltre anche le 6 aperture di nuove attività a fronte delle 23 chiusure nel settore delle attività di servizi e di ristorazione. Dati che indicano una grave crisi e una generale perdita di attrattività della nostra città. Dati fortemente negativi su cui la giunta deve riflettere e aprire un percorso di coinvolgimento di tutte le forze in campo, anche al di là delle stesse appartenenze politiche. Non si può chiudere gli occhi di fronte ai dati reali, non si può continuare a dire che a Sarzana tutto è cambiato, mascherando un fallimento".