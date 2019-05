Michelucci: "La pista di atletica del Luperi è rimasta uguale a prima. E le promesse elettorali?"

Sarzana - Val di Magra - “Il Comune di Sarzana ha chiesto alla Regione, come promesso in campagna elettorale, i finanziamenti per la riqualificazione della pista di atletica leggera dell’impianto Piero Pastorino all’interno dello stadio Miro Luperi?”. Lo chiede con un'interrogazione il vicecapogruppo del Pd ligure Juri Michelucci. “In campagna elettorale – spiega l'esponente del Partito Democratico – l'attuale sindaco di Sarzana si era impegnato per un intervento di risistemazione della pista, ma un anno dopo non se ne sa più nulla. Parliamo di un impianto che fa parte della storia della città e visto che le promesse fatte ai cittadini vanno mantenute, vorrei capire cosa sta facendo l'amministrazione comunale per onorare quell'impegno”.



Michelucci ricorda che Piero Pastorino, nel 1924, portò il nome di Sarzana alla ribalta mondiale partecipando alle Olimpiadi di Parigi proprio nella disciplina sportiva dell'atletica leggera. “Nel 1984 - continua il consigliere regionale del Pd - è nata l'associazione sportiva dilettantistica Atletica Sarzana, che da oltre 30 anni rappresenta un punto di riferimento nel panorama sportivo dell’atletica leggera in Val di Magra e in Provincia della Spezia, essendo una delle più importanti realtà sportive di tutta l’atletica ligure”. La società, si legge nell'interrogazione “ha ospitato, nel corso degli anni i campionati nazionali, regionali e provinciali di atletica e ha organizzato molti eventi sportivi, fra cui il celebre Lunae Meeting giunto nel 2018 alla sua 22° edizione”. Secondo Michelucci un lavoro straordinario sul territorio che merita di essere valorizzato con una nuova pista di atletica leggera (senza la quale, precisa ancora Michelucci, rischia persino di saltare il prossimo appuntamento di Lunae Meeting). “Visto che durante la campagna elettorale il sindaco di Sarzana Ponzanelli – conclude il consigliere regionale del Pd - aveva manifestato, in un incontro con la società sportiva, la volontà di procedere quantomeno a un intervento di 'rettoping' della pista, chiedo alla Giunta regionale se siano pervenute da parte del Comune di Sarzana richieste di finanziamento per la riqualificazione della pista dell’impianto di atletica Piero Pastorino e, se la Regione Liguria intenda o meno finanziare tali interventi di riqualificazione”.