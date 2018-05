Michelucci: "La Regione snobba Sarzana, il Cinque Terre Express non arriverà"

Sarzana - Val di Magra - "La Regione boccia senza appello la nostra richiesta di far fermare il Cinque Terre Express a Sarzana ma lavora per inserire la stazione di Migliarina, questa la risposta ad una mia interrogazione alla giunta Toti". Così Juri Michelucci, consigliere regionale del Partito democratico, interviene rivolgendosi ai sarzanesi, chiamati alle urne tra un mese.



"Questo è l’interesse dei nostri amministratori regionali per il nostro territorio.

Si sprecano i proclami della destra nella campagna elettorale sarzanese, tanti bei discorsi, compresi quelli della candidata Ponzanelli - afferma Michelucci - ma alla prova dei fatti Sarzana resta estromessa dai flussi turistici più importanti della nostra provincia, ovvero quelli da e per le 5 Terre.

La destra degli amegliesi, che vorrebbero governare Sarzana attraverso la Ponzanelli, lancia promesse ma alla prova dei fatti non fa nulla per migliorare la nostra città.

Il potenziamento della stazione di Sarzana è solo l'ultimo caso di questi mesi dopo le promesse elettorali su Marinella e le tante richieste senza risposta avanzate dall'amministrazione in questi anni.

La candidata Ponzanelli davvero non conosce il tipo di politica che da anni i suoi amici portano avanti, mortificando il nostro territorio? Io penso di si visto il sostegno da lei dimostrato al Sindaco Cavarra in questi anni.

Purtroppo non le resta che girarsi dall'altra parte, leggere qualche sms che le arriva sul telefonino rispondendo agli input dei suoi capi provenienti da Ameglia.

A fronte della chiusura e dell’indisponibilità della giunta ligure noi rispondiamo ancora una volta con una proposta concreta e fattibile.

A Sarzana nella fascia oraria dalle 9 alle 12 non vi sono neanche collegamenti con La Spezia. Si potrebbe almeno inserire un treno a metà mattinata, verso le 10, per agevolare i turisti che, altrimenti, sono costretti a levatacce quando sono in vacanza per prendere i treni da e verso il mare. Non sarebbe certo come la fermata del 5 Terre Express ma di sicuramente si tratterebbe di un passo avanti.

Vediamo se anche questa verrà respinta senza appello o se ne verrà compresa l’importanza”.