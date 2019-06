Michelucci: "L'amministrazione chieda la Tari a Grancasa"

Sarzana - Val di Magra - "La situazione dei lavoratori di Grancasa continua ad essere molto tesa. Attendono a giorni l'arrivo delle lettere di licenziamento e purtroppo non paiono esserci spiragli incoraggianti. Consapevoli di questo stato di cose, chiedo all'amministrazione comunale, in mancanza di segnali distensivi da parte della società, di agire nei suoi confronti per il recupero delle somme dovute ai fini Tari. Inoltre chiedo di verificare la possibilità di revoca il rateizzo per gli importi pregressi che è stato precedentemente e giustamente concesso vista la difficile situazione che l'azienda stava attraversando, ma che oggi visto il comportamento di Grancasa non ha più motivo di esistere. Si tratta di somme importanti e dovute e mi sembra opportuno che esse vengano pretese dall'ente. A maggior ragione in assenza di passi concreti da parte dell'azienda per la soluzione di una crisi che, come abbiamo ribadito più volte, potrebbe essere risolta grazie alla disponibilità degli stessi lavoratori. Chi oggi non vuole sentire ragioni deve almeno ottemperare ai suoi obblighi nei confronti del comune e della collettività. Mi auguro che l'amministrazione raccolga positivamente questo suggerimento, nell'ottica di tentare ancora una volta di tutelare i lavoratori coinvolti".