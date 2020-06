Michelucci (Iv): "Digestore va contro Puc Vezzano"

Sarzana - Val di Magra - “Costruire in Saliceti il biodigestore va contro i vincoli urbanistici posti dal PUC del Comune di Vezzano". Lo afferma in una nota il capogruppo di Italia viva in Regione Liguria, Juri Michelucci. "La zona di Saliceti infatti - prosegue - è indicata dal PUC del comune di Vezzano come una zona a destinazione non industriale per cui il progetto presentato da Regione Liguria, in variante al PUC, è incompatibile e attualmente non presenta i requisiti chiesti dal Comune di Vezzano. Regione Liguria vuole davvero modificare il PUC approvato regolarmente dalla stessa solo un anno fa ? PUC redatto da uno dei Comuni definiti virtuosi dallo stesso assessore regionale all'urbanistica nell'ultima commissione territorio? A tal proposito ho firmato un interrogazione per conoscere effettivamente le intenzioni della Giunta Toti. L'assessore Scaiola e i suoi uffici sono pronti ad intestarsi la scelta di variare un Puc approvato poco tempo fa e dare il via libera alla costruzione del biodigestore a Saliceti così come auspicato da Toti e Giampedrone? Una comunità di cittadini che insieme a regione Liguria ha deciso il proprio sviluppo non può essere sopraffatta dalla volontà del presidente della Liguria e del suo fedele assessore".