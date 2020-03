Michelucci: "Io garantista ma sull'arresto Toti deve chiarire"

Sarzana - Val di Magra - “Sono e resto garantista con tutti. La giustizia accerterà la verità. Ma leggere sui quotidiani alcune frasi estrapolate dalle intercettazioni fa rabbrividire. Sembra emergere un sistema di assegnazioni non conformi alle regole su cui occorrerebbe una chiara presa di posizione e chiarezza da parte di Toti”. Lo dichiara il consigliere regionale di Italia Viva Juri Michelucci in merito al recente arresto di in medico di base vicino al governatore e alla sua compagine. “Inoltre – prosegue - non posso fare a meno di sottolineare che in autunno il sindaco di Sarzana Ponzanelli ha tenuto a palazzo comunale un un'incontro con i primari del San Bartolomeo. Ebbene siccome circolava la notizia che i primari sarebbero stati invitati alla riunione direttamente anche dal medico in questione, chiedo al sindaco di Sarzana di smentire se può questa voce. A che titolo avrebbe fatto le telefonate ai primari? Avrebbe utilizzato per conto dell'amministrazione il suo vantato 'peso politico' per favorire l'incontro con l'amministrazione comunale? Di fronte a certi avvenimenti penso che serva trasparenza e chiarezza da parte del sindaco. La giustizia faccia il suo corso, ma sulla sanità parlano ampiamente i risultati di Toti: lo sfascio dei servizi e dei livelli sanitari per i cittadini”.