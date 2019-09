Michelucci: "Dopo un anno e mezzo perché non parte il Puc?"

Sarzana - Val di Magra - “Le piazze piene di giovani che manifestano per la difesa dell'ambiente dimostrano come, parafrasando l'architetto Boeri, è invertire la rotta, ridisegnando le città”. Così il consigliere regionale Pd Juri Michelucci che aggiunge: “Proprio all'illustre Boeri fu affidato il compito di redarre il PUC per la nostra Sarzana dalla precedente amministrazione. Uno strumento fondamentale per la progettazione e la tutela del territorio e delle sue risorse naturali. Ecco oltre le adesioni alle manifestazioni l'amministrazione Ponzanelli potrebbe ripartire da qui. Un puc per ridisegnare la città! Dopo 1 anno e mezzo che dite, partiamo?”.