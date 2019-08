Michelucci: “Dopo le promesse la Regione stanzi il denaro per la viabilità arcolana"

Sarzana - Val di Magra - In breve tempo sarà predisposto il progetto per il completo ripristino dalla viabilità di Arcola. Dopo le promesse fatte in campagna elettorale dall'assessore Giampedrone sarà quello il momento in cui la Regione dovrà garantire i fondi necessari. E visto che con il Fondo Strategico, il cui utilizzo è deciso direttamente dalla Giunta in base alla propria discrezionalità e considerato che sono stati recentemente finanziati alcuni interventi dei piccoli Comuni, si potrebbero impiegare queste risorse anche per Arcola. Ad esserne convinto è Juri Michelucci che si unisce all'appello lanciato dal segretario dell'unione comunale Pd Arcola e chiede all'assessore Giampedrone di agevolare il ripristino della viabilità di Arcola.