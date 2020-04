Michelucci: "Dispositivi di sicurezza alla ringhiera della Sabbadini, a che scopo?"

Sarzana - Val di Magra - "La Sabbadini è stata fatta reparto Covid. Ho chiesto che sia un reparto con tutti i crismi ovvero con medici, attrezzature, dispositivi di protezione. Tutto ciò per la tutela del personale e dei pazienti". Così il consigliere regionale di Italia Viva Juri Michelucci, che aggiunge: "Dopo il caos che è successo alla Rsa in queste settimane e, su cui si è agito in ritardo, è necessario che tutti i protocolli di sicurezza siano rispettati. Il Comune, Asl5, la Regione si attivino subito per garantire il rispetto delle misure di sicurezza, o decidere altrimenti che non è possibile istituire un reparto Covid presso la Sabadini e spostare pertanto tutti i malati presso l’Ospedale San Bartolomeo che deve diventare ospedale Covid 19.

Sarebbe interessante sapere da chi è stata presa la decisione di appendere i dispositivi di sicurezza alla ringhiera per prendere aria (oggi erano in bella mostra sulle ringhiere della Sabadini), perché proprio li nella rsa covid è stato inviato ad operare proprio il vicesindaco del Comune di Sarzana. Tempo ne è stato perso tanto - conclude - è il momento di agire e di farlo senza compiere ulteriori, fatali, passi falsi".