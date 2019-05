Michelucci: "Dalla regione nessun esponente della giunta regionale per Portus Lunae"

Sarzana - Val di Magra - "È incredibile che sabato mattina, all’inaugurazione di Portus Lunae, l'importante nuovo collegamento fra l'autostrada e l'area archeologica, non fosse presente neppure un rappresentante della Regione Liguria o del centrodestra. Eppure, tanto per fare un esempio l’assessore regionale Berrino, che ha la delega al turismo, in quelle ore si trovava proprio nello Spezzino e quindi non lontano da Luni. Ma forse a questa Giunta non interessa partecipare ad eventi – anche se importanti per il territorio – che riguardano amministrazioni locali non di centrodestra. Un atteggiamento profondamente sbagliato, visto che le istituzioni rappresentano tutti i liguri, indipendentemente da chi le occupa politicamente". Juri Michelucci, vicecapogruppo del Pd ligure, attacca dunque la giunta Toti: "Portus Lunae è un’occasione importante per il turismo della Val di Magra, un territorio con enormi potenzialità, che va sostenuto con forza. Per farlo, mi auguro che nonostante questo primo passo falso, la Regione dia il proprio contributo. Un sostegno che è fondamentale per mettere assieme e valorizzare le opportunità turistiche del nostro territorio, magari partendo proprio da quel distretto turistico, che la stessa Regione Liguria si è impegnata ad approvare, ma che a oggi il Comune di Sarzana non intende far decollare".