Michelucci: "Con la Sabbadini non si ripeta errore fatto col San Bartolomeo"

Sarzana - Val di Magra - "Condivido la scelta di creare un reparto Covid 19 alla Sabbadini, purché sia un vero reparto e non un ghetto covid". Lo afferma il consigliere regionale di Italia Viva Juri Michelucci in merito alla decisione della giunta sarzanese di allestire un reparto dedicati all'interno della casa di riposo cittadina.

"Serve un reparto con tutti i crismi - aggiunge - e non un parcheggio perché non si è saputo creare dall’inizio in Asl5 un ospedale Covid 19, come il decreto per altro indicava di fare, e ora non si sa dove sottoporre alle cure migliori i nostri nonni.

Il reparto va dotato di tutte le attrezzature e di una mini equipe specializzata in Covid, non è sufficiente la buona volontà del vice sindaco Eretta, sui cui tra l'altro aleggia una situazione di inopportunità vista la situazione della Rsa di proprietà della stessa amministrazione comunale".

"Queste condizioni devono essere assicurate da Asl5 altrimenti non si crea un reparto specializzato, ma un'area dove sistemare temporaneamente i malati solo perché non c'è più spazio al San Bartolomeo. Un reparto covid senza strumenti e equipe medica è un paravento per coprire il grave ritardo con cui il comune di Sarzana è intervenuto per mettere in sicurezza gli anziani della casa di riposo. Aggiungo che gli anziani sicuramente,nei giorni passati,sono entrati in contatto con gli anziani del centro diurno che quotidianamente fanno ritorno a casa. La situazione degli anziani del centro diurno come è stata affrontata? È stato fatto un protocollo anche per la sicurezza delle loro famiglie?

La situazione della Sabbadini, nell'attesa dell’esito di altri 25 tamponi, con gli oltre 20 malati già dichiarati, necessita di chiarezza dall'inizio alla fine del percorso intrapreso".