Michelucci: "Buon lavoro al presidente della Comunità del Parco Canata"

Sarzana - Val di Magra - "Voglio rivolgere le mie congratulazioni e un augurio di buon lavoro al neo eletto presidente della Comunità del Parco Montemarcello Magra, Roberto Canata”. Così Juri Michelucci, consigliere regionale del Partito Democratico che aggiunge: “Auspico che, nonostante il rapporto difficile della Regione con i Parchi, il Presidente della Comunità riesca a lavorare per far crescere ancora il nostro parco e la sua comunità che in questi ultimi anni sono stati al centro di un dibattito acceso in merito alla loro stessa esistenza. Oggi, anche alla luce delle dichiarazioni post elezione, colgo con favore una rinnovata volontà di valorizzazione di questa importante realtà, in distonia con le idee portate avanti dal centro destra in questi anni che noi abbiamo sempre fortemente osteggiato. Certo mi stupisce il protagonismo degli esponenti del centro destra e in particolare del consigliere Costa che è stato l'alfiere della battaglia per l'abolizione del Parco stesso. Prendo atto della sua retromarcia cosi come del suo atteggiamento verso i cacciatori, oggi di vicinanza, nonostante tempo fa non abbia mancato di accanirsi contro l'Ambito di cui lo stesso Canata era presidente, anche attraverso discutibili blitz presso gli uffici. Detto questo rinnovo – conclude - il mio augurio al neo presidente dichiarandomi fin d'ora disponibile a collaborare nell'ottica di una vera e concreta valorizzazione del Parco. Il mio sarà un atteggiamento molto vigile, alla luce della minaccia, piuttosto concreta, di una soppressione di un ente che è invece una ricchezza e una risorsa per il nostro territorio".