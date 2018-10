Michelucci: "Basta avere una porzione di casa e niente contributi"

Sarzana - Val di Magra - “Comprendo la legittima volontà della nuova amministrazione di dimostrare una differenza rispetto alla precedente in merito alle procedure e alla trasparenza delle stesse. Tuttavia segnalo che, anche per quanto riguarda le borse lavoro, sono sempre state rispettate le norme in vigore in materia di accesso a questo genere di aiuti. Oggi assistiamo ad un bando discriminatorio nei confronti di tutti coloro che avrebbero bisogno di aiuto e che non possono parteciparvi. Mi spiego meglio. Se l'Isee, che già di per sé raccoglie tutti i dati del patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo familiare, è il criterio utilizzato per la scelta degli aventi diritto (così come avveniva negli anni passati), non si capisce per quale motivo sono stati aggiunti altri requisiti stringenti che finiranno per escludere dagli aiuti del comune persone comunque bisognose. Ad esempio un invalido che possiede una porzione di casa dei genitori, o una persona che svolge qualche ora settimanale di lavoro regolare, con un Isee attorno ai 3 mila euro, viene escluso. Mentre chi ha un Isee di 7 mila può accedere al bando. Mi sembra una scelta priva di buon senso che farà si che tante povertà non potranno trovare sollievo alcuno. Mi auguro che la giunta, smentendo le voci che tale scelta sia volta ad escludere alcuni che venivano aiutati dalle precedenti amministrazioni, modifichi queste incongruenze consentendo ad una platea più ampia di bisognosi di partecipare al bando oppure preveda altre forme di aiuto".



Juri Michelucci