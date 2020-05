Michelucci: "Bagno Oasi cancellato. Spiaggia in concessione per chi acquisterà la colonia Olivetti?"

Sarzana - Val di Magra - "Da qualche giorno pare che il bagno Oasi di Marinella, meta negli anni di migliaia di giovani, meno giovani e famiglie, con il nuovo piano spiagge non esista più. Alle richieste di spiegazioni nessuna risposta, ma un banale (forse non troppo) ha deciso la Regione Liguria.

Perché cancellare un bagno fiore all'occhiello del litorale e rispettoso delle norme? Perché cancellare anche altri stabilimenti fondamentali per il lungomare?

Un amministrazione comunale che ha solo deciso il ritiro del corso al Tar, lasciando ad altri la pianificazione dello sviluppo del nostro litorale.

Cancellazione di bagni storici, riduzione del numero di chioschi, cancellazione del percorso pedonale pubblico con piccole attività commerciali, rinuncia al pontile e cancellazione di 1.600 parcheggi.

Il futuro del litorale è stato disegnato senza un'idea forte e di lungo respiro.

Infine trovo interessante il fatto che si cancelli il bagno Oasi antistante la colonia Olivetti proprio mentre si parla di una imminente vendita di quest'ultima libera dal vincolo della zona rossa. Se l'Oasi non esisterà più ci sarà una spiaggia in concessione a chi comprerà la colonia Olivetti?". Lo domanda con una certa dose di sarcasmo il consigliere regionale di Italia viva, Juri Michelucci.