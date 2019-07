Michelucci: "Ameglia ha adeguato strumento urbanistico seguendo i rilievi dalla Regione?"

Sarzana - Val di Magra - “Il Comune di Ameglia ha adeguato il suo strumento urbanistico attuativo degli arenili e della fascia costiera alle eccezioni sollevate dalla Regione Liguria?”. Lo chiede in un’interrogazione il vicecapogruppo del Pd ligure Juri Michelucci. “L’amministrazione comunale di Ameglia – spiega l’esponente del Partito Democratico - con deliberazione del Consiglio n. 68 del 30 novembre 2015 ha adottato lo strumento urbanistico attuativo degli arenili e della fascia costiera per avviare la riqualificazione del litorale di Fiumaretta che prevede, tra le altre cose, la complessiva riorganizzazione del sistema dei parcheggi pubblici e pertinenziali, oltre alla riorganizzazione del sistema complessivo di viabilità e accessibilità al litorale”.



La relazione tecnica allegata alla deliberazione della Giunta regionale n ... del 14.2.2019 per l’approvazioni di varianti al Piano regolatore generale (PRG) di Ameglia contestuali allo strumento attuativo ha però sollevato eccezioni di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) e con il suddetto PRG, prevedendo, specifica Michelucci “l’obbligo per il Comune di Ameglia di provvedere al relativo adeguamento, avendo cura di informarne la Regione dell’avvenuta modifica”. "Ma in attuazione dello strumento urbanistico -, prosegue il vicecapogruppo del Pd - sono stati già realizzati interventi a Fiumaretta che, peraltro, sembrerebbero non rispettare le perimetrazioni dello schema allegato alla delibera della Giunta comunale, in particolare sul fronte dei parcheggi. Quindi vorrei sapere se il Comune di Ameglia ha realmente adeguato il suo strumento urbanistico come richiesto dalla Regione e se il tanto sbandierato piano delle spiagge possa oggi essere considerato operativo. Ciò in quanto negli ultimi due mesi abbiamo assistito alla realizzazioni di numerose opere da parte del proprietario di quelle aree in pseudo attuazione di un piano che secondo noi non é ancora operativo".