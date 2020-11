Messora (Iv): "Santo Stefano senza maggioranza né consiglio"

Sarzana - Val di Magra - La capogruppo di Italia Viva Nicla Messora interviene in merito al consiglio comunale di Santo Stefano rinviato ieri per la mancanza del numero legale. "Se la matematica non è un’opinione - afferma - l’assenza di tre consiglieri non può far saltare un consiglio comunale. Tant’è che il gruppo di Ponzanelli Liguria Popolare è assente da tre consigli di seguito e noi abbiamo garantito i lavori. Non mi pare che su questo il Pd, ormai partito della doppia morale, abbia posto necessità di chiarimenti. Ponzanelli dovrebbe comunque cercare chiarimenti in casa sua, dopo aver salvato la pratica due giugno ed essere sparito forse per le tensioni col centro destra. Il Pd e il Sindaco non ci hanno chiesto un chiarimento neanche dopo la nostra dichiarazione di sostegno esterno, che in quanto tale è relativo al merito di ogni pratica.

Ma è storia: la Sindaca ha continuato ad andare avanti con l’atteggiamento del “guarda e passa” sin dal suo insediamento, dopo aver perso due dei suoi sostenitori, un capogruppo, un vicesindaco, di fatto continuando a creare divisioni. Non abbiamo bisogno di ribadire il senso di responsabilità di questi anni, dichiarato per le battaglie legate al biodigestore prima e alla emergenza covid dopo".