Mazzanti vota con l'opposizione ma odg di Giorgi sulle alberature non passa

Sarzana - Val di Magra - “Prima eravate ambientalisti, ora non lo siete più”. Questa l'accusa rivolta da Federica Giorgi (M5S) alla maggioranza che nel consiglio comunale di ieri ha bocciato la sua mozione sul ripristino delle alberature nelle aree verdi pubbliche con la sostituzione delle piante abbattute.

Un documento datato dicembre 2019 e presentato (prima di essere rinviato) dopo il taglio del pino di porta romana e le successive polemiche di opposizione e cittadini. La bocciatura avvenuta con 9 voti a 5 (con la minoranza si è espressa anche Mazzanti di Sarzana Popolare) è stata motivata dalla maggioranza con i successivi e analoghi provvedimenti inseriti anche all'interno del bilancio.

“Quando ho presentato la mozione a dicembre – ha osservato Giorgi – eravate disponibili ad approvarla. Oggi la gestione del verde pubblico fa acqua da tutte le parti, non è stato ripiantato nemmeno un albero e il taglio del pino di porta romana è ancora una ferita per i sarzanesi”.



“Stiamo parlando del nulla – ha replicato Iacopi (Lega) – perché si è già deciso di piantare altri alberi, sono il primo ad essere amante del verde ma questo ordine del giorno non ha senso, è superato”. “L'obiettivo è condivisibile – ha aggiunto Precetti (Sarzana Popolare) – ma l'amministrazione si è già mossa in quest'ottica”, parere simile anche quello di Spilamberti (Gruppo Misto): “Pur essendo d'accordo, la mozione ha perso la sua ragione d'essere perché queste azioni sono già state previste dall'amministrazione”. Per l'opposizione invece Lorenzini (Pd) ha evidenziato: “Il concetto è talmente semplice che non capisco la difficoltà nel dire 'va bene', odg sancisce un principio corretto”. Più duro invece Mione (Sarzana per Sarzana): “Lo scempio lo ha fatto l'assessore Italiani che ha fatto abbattere il pino per fare le giostre trasformando Porta Romana nella periferia brutta di Bucarest negli anni Sessanta”. Tesi respinta con forza da Luca Ponzanelli (Lista Toti) che ha concluso: “Raccontare che il pino è stato abbattuto per le giostre è una balla”.



Ininfluente dunque ai fini della votazione la decisione della consigliera di maggioranza Fioretta Mazzanti di votare con l'opposizione, in un consiglio nel quale ha alzato la mano con i colleghi solo in occasione della mozione presentata dalla Lega sul concorso fotografico a tema Covid passata all'unanimità. L'esponente di Sarzana Popolare, manifestando un evidente malessere che sarà probabilmente al centro nelle prossime ore di un confronto con il resto del gruppo, si è astenuta sull'ordine del giorno presentato da Pd e M5S sulla sanità, poi bocciato (QUI), e ha votato favorevolmente a quello proposto da Italia Viva sul ritorno a Sarzana del pianoforte grancoda, anch'esso respinto dal sindaco e dagli altri consiglieri di maggioranza.