Mazzanti nominato in Svar, scoppia la polemica

Il Comitato che aveva sostenuto la candidatura a sindaco della Sisti si chiama fuori: “Tradite le aspettative”.

Sarzana - Val di Magra - A meno di due anni dalle elezioni amministrative che ci hanno visti impegnati nel sostegno al Sindaco Paola Sisti, oggi è venuto il momento di staccare la spina. Paola Sisti ha tradito le aspettative che avevano alimentato le speranze dei cittadini di Santo Stefano!

Nelle retrovie del palazzo comunale si è consumato l’ennesimo inciucio! Alla faccia della trasparenza della “politica che ascolta”, approfittando delle luci e delle statuine del periodo natalizio, si è perfezionato l’affare di famiglia: il bando per la nomina del rappresentante dell’Amministrazione all’interno di Svar e successivamente Presidente della medesima è stato pubblicato, il tempo è scaduto senza nessun rintocco, la nomina è stata decretata con decreto n 2 del 01.02.2018.



Prossimamente, il nostro sindaco sarà accompagnato, non solo da una giunta vecchia ed in continuità con il passato, ma anche da un ex Sindaco che resusciterà dalle spoglie dei precedenti mandati ed avrà le competenze amministrative per coordinare la logistica nelle aree retro portuali. Tutto ciò, con scarsa trasparenza ed in violazione delle previsioni di cui all’art. 11 degli indirizzi per la nomina votati dal Consiglio Comunale: nessuna pubblicazione sulla stampa.

Nonostante le alimentate speranze di dismissione della partecipata ventilate in campagna elettorale, oggi si è deciso anche per una semplice razionalizzazione: riduzione compensi amministratori del 10% secondo una unilaterale interpretazione ed applicazione del Decreto Madia. L’operazione è stata di solo potere e di spartizione di poltrone tra correnti partitiche.



I sostenitori del “Comitato Paola Sisti Sindaco” prendono le distanze ed assumeranno nei prossimi giorni le iniziative più utili alla verifica della legittimità dell’operazione, interessandone la Corte dei Conti, Anac e Regione.

Questa è la politica che ascolta e che sceglie con trasparenza e coerenza!

Noi, comitato nato a sostegno di Paola Sisti, non ci siamo più.



Per il Comitato

Sauro Baruzzo