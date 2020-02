Massardo è già in corsa: "Etica, competenza e trasparenza per la Liguria"

Sarzana - Val di Magra - Tanta curiosità e buona partecipazione nel pomeriggio a Sarzana per l'incontro pubblico con Aristide Fausto Massardo, primo a rompere il ghiaccio nel centro centrosinistra dando la disponibilità a guidare una coalizione in vista delle prossime elezioni regionali. Già preside della facoltà di Ingegneria dell'Università di Genova e professionista molto stimato anche a livello internazionale è al momento l'unico ad essersi fatto avanti come avversario del presidente uscente. “Con l'associazione Oltre (che nulla ha a che vedere con l'omonima cittadina) ci mettiamo a disposizione di chi vuole fare una coalizione che può vincere – ha chiuso il suo intervento – per mandare a casa Toti e tappeti rossi e governare per il bene comune”. E mentre le trattative per un accordo su un candidato unico fra Pd e M5S sembrano ormai alle battute finali, Massardo mette sul piatto esperienza, preparazione e civismo. Utili anche nel caso si vada verso un altro nome.



“Ogni giorno viene bruciato il nome di un candidato – ha detto in sala della Repubblica – fino ad ora ho incontrato tutti quelli che non sono sovranisti facendomi una cultura di persone di tutti i tipi e sostanza. Abbiamo scelto il nome 'Oltre' perché siamo stufi di quello che c'è oggi e vogliamo provare a cambiare le cose, abbiamo tutti un'attività e non ci interessa vivere di politica, vorremmo mettere le nostre competenze a disposizione della comunità”.

Quindi i tre cardini del suo approccio: “Etica, competenza, trasparenza” e le basi: “Costituzione, antifascismo e una figura di riferimento come Sandro Pertini”. “Voglio mettere al centro l'interesse dei liguri – ha sottolineato Massardo – abbiamo le capacità per provarci, nella mia vita ho sempre lavorato e credo si possa fare qualcosa”. Essendo troppo presto per parlare di un vero e proprio programma l'aspirante candidato unico ha citato alcuni punti fondamentali: sanità, sociale, territorio, ambiente, infrastrutture, lavoro, innovazione, formazione, turismo, cultura ed europeismo.



Ad ascoltarlo cittadini, politici, ed esponenti dell'associazionismo. Fra questi il consigliere regionale Battistini, l'ex senatore Caleo, il segretario Pd Rosolino Vico Ricci, il consigliere comunale di Luni Fantini e figure come Giorgio Pagano ed Enrico Vesco.

Dopo l'introduzione di Elena Marolla dell'associazione Oltre che ha parlato di “un momento di stimolo e di raccolta di idee”, l'ex assessore comunale Caprioni ha evidenziato: “In una fase in cui si fatica ad esprimere candidature capaci e credibili a causa di troppi personalismi, il centrosinistra ha bisogno di una persona che sappia portare un contributo esterno e coagulare uno schieramento più ampio possibile. Quella che ci offre Massardo è un'opportunità da cogliere al volo, abbiamo bisogno di una persona come lui per un centrosinistra unito e allargato”. Altri contributi sono stati invece portati dal giurista ambientale Marco Grondacci e dal ricercatore di Ingegneria Stefano Barberis, mentre l'ex preside del Parentucelli Arzelà Vilma Petricone è intervenuta - a titolo personale - sottolineando il gap creatosi fra licei e istituti professionali e le difficoltà di collegamenti con l'Università di Genova.