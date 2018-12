Marta Benedetti nuovo segretario del Pd di Santo Stefano

Sarzana - Val di Magra - Marta Benedetti è stata eletta all’unanimità segretaria dell’Unione comunale del Partito democratico di Santo Stefano di Magra. "La aspetta un lavoro intenso, ma la sua esperienza e le sue capacità saranno determinanti a far ripartire da subito l’attività politica di uno dei circoli più importanti della provincia. Un ringraziamento particolare a tutto il Pd di Santo Stefano e ai Giovani Democratici per aver lavorato e contribuito a questo risultato e a Juri Michelucci per aver condotto il Circolo in questo anno e creato le condizioni per arrivare a questa elezione", il commento del segretario provinciale Federica Pecunia a margine dell'elezione dell'ex assessore comunale e consigliere provinciale. Giusto una manciata di settimane fa, l'elezione, sempre all'unanimità, anche del nuovo segretario Pd di Sarzana, Rosolino Vico Ricci.