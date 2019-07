Marinella, maggioranza risponde al Pd: "Risolveremo i vostri disastri"

Sarzana - Val di Magra - “Bottiglioni nelle ultime settimane si è reso protagonista di uscite pasticciate, degno avamposto di un PD che nel palese affanno di cercare una qualsiasi contestazione a questa giunta sta proponendo tristemente su Marinella un carnevale di tutto e il contrario di tutto”. E' affidata all'assessore Campi la replica dell'amministrazione alle affermazioni dei giorni scorsi degli esponenti del Pd Roberto Bottiglioni e Francesca Castagna in merito alla situazione del litorale sarzanese. (QUI)



“Da una parte – sottolinea Campi - vengono magnificati i chioschi che sono stati sequestrati dalla procura l'anno scorso, dall'altro strillano agli imbrogli di una giunta che ha invece convocato una conferenza di servizi proprio per chiedere a tutti gli enti competenti lumi sui tempi, modi e limiti di un eventuale intervento sul demanio marittimo. Quello, insomma, che loro non hanno mai fatto. La verità è una soltanto: stiamo realizzando ciò che non è stato fatto in cinquant'anni, e questo da fastidio. Capiamo l'affanno di Bottiglioni nel cercare qualcosa per contestare questa giunta, tra interventi pasticcioni e addirittura vestendo i panni di un improbabile ufficio stampa comunale annunciando settimane fa ai giornalisti il termine di un procedimento amministrativo mai concluso: ma si metta l'anima in pace, il suo sogno di tornare in auge non si trasformerà nell'incubo dei sarzanesi. Tutto – conclude – è stato esplicitato in modo esaustivo nella delibera del consiglio comunale del 12 aprile peraltro discussa e chiarita durante la seduta”.



Sempre per la maggioranza, il consigliere della Lega e presidente della commissione territorio Luca Spilamberti afferma: “Ci coglie di sorpresa l'intervento dei professoroni che su Marinella vogliono insegnarci come gestire la città, ma nel leggere tutte queste lezioni non richieste resta un dubbio: dov'erano questi soloni che spiegano a noi, eletti dai cittadini che li hanno mandati a casa, cosa dovremmo fare per risollevare la nostra città dai loro disastri? Dov'erano questi espertoni quando sorgeva quel progetto Botta che ha disintegrato e umiliato la nostra città? Dov'era Bottiglioni, quando per umiliare la città con quei mostri la giunta indebitava i sarzanesi di ieri, oggi e domani con operazioni di finanza creativa su cui sta indagando la Corte dei Conti? Dov'era Bottiglioni, che oggi è così attento e vuole insegnarci come restituire un futuro a Marinella, quando si faceva sfilare sotto il naso un progetto galattico di un ponte che atterra in proprietà privata? O ancora, quando Marinella si arenava nell'immobilismo decennale e si impantanava nei disastri quotidiani di una classe politica incapace? Ah, era assessore all'urbanistica! Era vicesindaco!”.

“Proprio lui, oggi – aggiunge - vuole darci queste lezioni? Bottiglioni stia sereno, che stiamo risolvendo anche i suoi disastri. Noi stiamo governando i vostri disastri da un anno, voi che da cinquant'anni avete avuto responsabilità di governo e di gestione della cosa pubblica dov'eravate? Voi che avete disintegrato la città, voi del Botta e della Marinella degli abusi, dei disastri e dell'immobilismo, abbiate l'umiltà di non volerci insegnare come gestire le vostre eredità. Fatelo per voi stessi, oltre che per la città.”