Marinella, Pizzuto e Ponzanelli: "Pd grottesco. Spiagge tornano libere"

Sarzana - Val di Magra - Siamo oltre la commedia dell’assurdo e del grottesco: il PD, che ha governato in anni di irregolarità, ricorsi, sequestri e demolizioni, accusa questa giunta esattamente di quanto è successo con le sue amministrazioni. State tranquilli: non siamo come voi.

L’amministrazione Ponzanelli ha preso una decisione di grande discontinuità, che tuttavia è la stessa attuata normalmente dalle amministrazioni di tutta Italia sulle spiagge libere. La rivoluzione della normalità, mai stata attuata dalle amministrazioni precedenti. Ora il Pd, nella disperata ricerca di un motivo per attaccare l’amministrazione attuale, la accusa degli stessi peccati di cui si è macchiato. Le spiagge libere sono e tornano finalmente libere, anche a Sarzana: il comune sosterrà le spese di pulizia, vigilanza e salvataggio garantendo la piena stagione balneare e la sua fruizione da parte di ognuno. Tutela e promozione delle pari opportunità e delle disabilità, riduzione dell’impatto ambientale.



Un percorso costruito insieme a tutti gli enti competenti e che da ognuno di questi ha ricevuto il plauso. Sulla possibilità dei chioschi, abbiamo interpellato tutti gli enti coinvolti in una conferenza di servizi: aspetteremo il responso finalmente in un percorso di regolarità e rispetto istituzionale. Un po’ di onestà intellettuale: per la prima volta a Sarzana nessuno percorrerà un solo passo oltre i limiti della legalità e della regolarità. È finito il tempo dei ricorsi, demolizioni, dubbi e sequestri: la spiaggia torna libera. I commedianti dell’assurdo e del grottesco non fanno più ridere.





Andrea Pizzuto, capogruppo Sarzana Popolare

Luca Ponzanelli, capogruppo Lista Toti