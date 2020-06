Marinella, Michelucci: "Aree magicamente adibite a parcheggio, un anno fa non lo erano"

Sarzana - Val di Magra - “Dopo l’euforia e i proclami propagandistici da parte del Comune di Sarzana per l’approvazione del “Piano Spiagge”, Marinella è nel caos più totale e tutto sotto il silenzio della Regione”. Lo dichiara il capogruppo di Italia Viva in Regione Juri Michelucci che prosegue “il piano in alcune zone non doveva prevedere i parcheggi, invece domenica magicamente alcune di queste aree sono state adibite a parcheggio, gestiti da una società privata”.



"Quello a cui stiamo assistendo ha dell’incredibile visto che la stessa Regione Liguria guidata da Toti aveva cancellato quegli stessi parcheggi, bocciando il piano spiagge della precedente giunta di centrosinistra. Parcheggi che erano gestiti dalla pubblica assistenza di Sarzana e che permettevano di dare lavoro a circa 60 persone, con un ricavo che veniva investito totalmente nel sociale e nell’aiuto delle persone più in difficoltà. Di fronte a questa situazione, Regione Liguria è completamente silente e non interviene per ripristinare lo stato dei luoghi, di fatto avallando quello che sta succedendo in barba alle regole e alle previsioni del Piano Spiagge. E il Comune di Sarzana? Come mai l’estate scorsa quei parcheggi non hanno potuto essere gestiti dalla Pubblica Assistenza di Sarzana e poi si sono lasciati ad una società privata? A Marinella la giunta sarzanese ha reso troppo torbide le acque per questo sono partiti i ricorsi annunciati in questi giorni".