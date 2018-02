Marinella: "Burocrazia e rimpalli, a rischio soluzioni per salvezza"

Il sindaco Alessio Cavarra scrive una lettera diretta al presidente Toti, ai ministri Padoan e Martina, alla Monte dei Paschi, ai liquidatori: "Possibile far morire un'azienda perchè non si trova il tempo di firmare il contratto di affitto?"

Sarzana - Val di Magra - Chiedo la Vostra attenzione in merito alle sorti della Tenuta di Marinella. Non intendo entrare nel merito della vendita della proprietà, non riguarda le mie funzioni istituzionali. Chiedo invece, con forza, un chiarimento definitivo sul destino dell’azienda agricola, dei suoi lavoratori e della produzione del latte. Malgrado lo stato di abbandono in cui ormai da lungo tempo versa la Tenuta e la sua attività produttiva, alcune settimane fa, si è concretizzata una prima proposta di affitto triennale, disgiunta da opzioni di vendita o di prelazione, da parte di un gruppo specializzato in tematiche ambientali, che si è detto disposto a subentrare nella gestione dell’azienda mantenendo e potenziando i livelli occupazionali attuali. Negli ultimi giorni, una seconda e analoga proposta, è stata avanzata da un ulteriore e potenziale acquirente.



Entrambe sembrano andare nella stessa direzione. Entrambe intendono scongiurare la fine di una azienda che merita di essere gestita, salvando così una tradizione e una memoria importante, posti di lavoro, una mandria che di per sé rappresenta una eccellenza, e un territorio che rischia di essere abbandonato con inevitabili conseguenze sociali, economiche e ambientali, ad oggi difficili da prevedere. Eppure sembrano esserci difficoltà insormontabili e inspiegabili da parte dei liquidatori che pongono condizioni non comprensibili e, soprattutto, non sembra intendano assumersi la responsabilità di redigere il contratto di affitto: da una parte si denuncia la mancanza di liquidità che non consente più di mantenere in vita l’azienda, dall’altra, da settimane, non si danno risposte definitive proprio a coloro che vorrebbero manlevare Marinella Spa da tutti i costi gestionali della Tenuta.



Tutto questo non ha alcun senso. Ho chiesto più volte spiegazioni a liquidatori e a soci. Le risposte sono state confuse e contraddittorie: pare che non sia nel loro mandato assumersi tale responsabilità, demandandola agli azionisti. Questi ultimi, a loro volta, almeno nel caso specifico di quelli che non sono in liquidazione o in concordato fallimentare, sembrano non trovare occasione per riunirsi in tempi brevi. Tutto questo è inaccettabile: vogliamo davvero lasciar morire un’azienda e abbandonare i lavoratori perché non si riesce a trovare il tempo per firmare un contratto di affitto?



Possibile che aziende, seppur in crisi, e che malgrado tutto hanno ancora la possibilità concreta di rimanere sul mercato debbano vedersi condannate per questioni burocratiche o rimpalli di responsabilità? Circolano voci molto preoccupanti circa la messa in vendita della mandria: notizia che, se confermata, sancirebbe il fallimento definitivo dell’azienda agricola. In qualità di sindaco di Sarzana Vi chiedo di intervenire immediatamente per scongiurare questa ipotesi, la cui unica conseguenza equivarrebbe a una vera e propria catastrofe sociale ed economica per tutto il territorio, oltre a provocare seri rischi per la sicurezza ambientale di tutta la piana di Marinella. La città di cui sono sindaco farà tutto ciò che è in suo potere per impedire che questo accada. Vi chiedo pertanto di rispondere al più presto: è questo l'unico modo per non cancellare la storia di un territorio e il futuro delle tante famiglie che, con ansia, attendono il salvataggio dell'azienda. Il tempo è finito!



Alessio Cavarra, sindaco di Sarzana