Manifesti di Forza Nuova a Sarzana, il Pd: "Cosa ne pensano i nostri amministratori?"

Sarzana - Val di Magra - Dunque, nell'estrema destra locale si rinnova, anche a Sarzana, la competizione a chi la spara più grossa fra gli adepti di Casa Pound e quelli di Forza Nuova (chissà poi quale è la ragione della loro rivalità o competizione, forse, gli uni stanno con Farinacci e agli altri piace di più Starace...).

Eh sì, perché dopo che, mesi fa, quelli di Casa Pound hanno fatto un paio di ronde notturne, ricevendo l'entusiastico encomio della Presidentessa Presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani di Palazzo Madama, la senatrice S. Pucciarelli; oggi - dall'altra sponda del Golfo di Salò - quelli di Forza Nuova affiggono manifesti in cui preannunciano "passeggiate per la sicurezza" con "l'intento di riprendersi il quartiere".

Viene da chiedersi cosa pensano di tutto questo i nostri Amministratori leghisti, il vicesindaco Eretta e l'Assessore Torri (il "garante della sicurezza in città")? Si tratta di fenomeni di "patriottismo" come li definì in passato la senatrice Pucciarelli, o di condotte penalmente rilevanti (come ritengono la miglior dottrina e la miglior giurisprudenza)?



Partito Democratico Sarzana