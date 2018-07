Manifestazione Anpi, Pd chiede di posticipare il consiglio comunale

Sarzana - Val di Magra - Il gruppo consiliare del Partito democratico ha chiesto di posticipare il consiglio comunale di Sarzana, convocato d'urgenza per le 9.30 di sabato 21 luglio, alle 11.30 del medesimo giorno. Questo per via della esatta concomitanza con la manifestazione da tempo organizzata in Piazza Jurgens dall'Anpi a memoria dei fatti del 21 luglio 1921, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con Circolo Pertini, Amici di padre Damarco e Arci Valdimagra. La richiesta è stata formalmente rivolta al presidente del consiglio comunale Carlo Rampi per consentire agli interessati di prendere parte alla manifestazione di Piazza Jurgens.