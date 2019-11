Malfanti (Lista Toti) all'opposizione: "Ricordiamo tutti i disastri sotto la guida Burlando-Paita"

Sarzana - Val di Magra - Il gruppo consiliare del Pd amegliese ha dato della realtà una sua propria interpretazione, con parole tuttavia che non rispecchiano minimamente fatti e verità. Purtroppo tutti ricordiamo i disastri e le ripetute alluvioni sotto la guida regionale del duo Burlando - Paita. Da quattro anni a questa parte fortunatamente è cambiato tantissimo perchè tantissimo è stato fatto nell'affrontare un tema delicato ed importante come quello della difesa del suolo .

Tutto ciò grazie all’interesse costante e continuo della giunta Toti per il territorio di Ameglia. Tra le innumerevoli cose, ricordiamo: il dragaggio di protezione civile a monte del ponte della Colombiera nel 2016, gli interventi in corso di realizzazione, in collaborazione col privato e fondamentali sia per la sicurezza dei cittadini sia per lo sviluppo industriale del nostro territorio, sui lotti 1 e 4 delle arginature del Magra che, si rammenta, erano fermi dal 2007! E, ancora, ricordiamo tutti i finanziamenti per la mitigazione dell’impatto ambientale degli argini bassi a Bocca di Magra e a Fiumaretta, e quelli ottenuti per la mareggiata del 2018, con interventi fondamentali di mitigazione del rischio e ripristino dei danni patiti,

che sono in fase di appalto.



In ultimo, ma emblematica risposta ad ogni polemica faziosa, il riconoscimento della nostra protezione civile della Liguria come modello per il Paese nella gestione dell’allertamento e nella gestione delle emergenze. Anni luce di distanza rispetto alla gestione dell’allora assessore Paita, cui davvero non si possono riconoscere l'efficienza e le capacità operative dell'attuale assessore Giampedrone. Tuttavia sotto gli occhi della gente ci sono i fatti della Giunta Toti non le parole senza fondamento del gruppo Pd. Le elezioni svolte da 5 anni a questa parte dicono infatti che le persone mirano ad una valutazione concreta della realtà e apprezzano chi fa, e non apprezzano (e non votano) chi prima c'era e nulla ha fatto.



Valentina Malfanti

Capogruppo Lista Toti Comune di Ameglia.