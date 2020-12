Maggioranza sarzanese: "Opposizione vota contro anche su finanziamenti importanti"

Sarzana - Val di Magra - "L'opposizione vota contro. Comunque. Anche contro una variazione di bilancio, l'ultima dell'anno ratificata ieri sera dal Consiglio Comunale, che ha dato prova della costante ed anzi crescente capacità di questa Amministrazione di acquisire per la realizzazione di progetti strategici per la Città importanti finanziamenti". Così in una nota i capigruppo dei gruppi di maggioranza Cambiamo, Lega, Sarzana Popolare e Fratelli d'Italia dopo l'ordine del giorno approvato nella seduta di ieri. (QUI)

"Maggiori entrate - proseguono - per oltre un milione destinate alla realizzazione del Nuovo Polo Scolastico Poggi Carducci: la bontà del progetto e l'impegno dell'Amministrazione hanno già consentito di consolidare uno stanziamento di oltre 7.000.000 di euro intercettato da fondi nazionali e regionali per quest'opera, l'unica capace di dare definitiva soluzione al prioritario problema della sicurezza dei plessi scolastici. Ma anche 66.000 euro subito disponibili come contributo regionale per la manutenzione delle scuole esistenti e 30.000 euro destinati alla rigenerazione urbana erogati dalla finanziaria Regionale. Più di 200.000 euro di maggiori contributi regionali, nell'ambito distrettuale di cui Sarzana è capofila, per il Fondo Povertà".



"E allora perchè la sinistra cittadina vota contro? Perchè si sarebbe investito troppo, in un momento come questo, nel rendere la città bella ed accogliente per le festività Natalizie ed anche perché si continua ad investire troppo in progettazione per migliorare le nostre piazze ed abbattere le barriere architettoniche. Non va bene neppure il primo intervento a memoria d'uomo di asfaltatura a Falcinello, perchè nel corso dei lavori si è manifestata una criticità in una muratura. Insomma si continua a non comprendere che una Città che investe sulla sua capacità attrattiva, che scommette sul suo commercio, sul turismo, sulla sua vocazione di centro culturale e che si pone obiettivi infrastrutturali strategici e ambiziosi è, proprio in questo momento di immane difficoltà, una Città che non si rassegna, che crede nel proprio futuro e lo costruisce giorno per giorno. Dal buio di una congiuntura incredibilmente avversa - concludono - si esce solo mantenendo accese le luci, e l'amministrazione di Sarzana lo ha fatto e ha fatto e sta facendo anche tanto altro. Continuate a votare contro".