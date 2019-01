Maggioranza porta in consiglio comunale la vicenda di Asia Bibi

Ordine del giorno di Lega, Sarzana Popolare, Lista Toti e Fratelli d'Italia.

Sarzana - Val di Magra - “Intraprendere tutte le azioni possibili al fine di tutelare la vita di Asia Bibi”. È quanto chiede l'ordine del giorno rivolto al Governo che domani presenteranno in consiglio comunale a Sarzana i gruppi di maggioranza Lega, Sarzana Popolare, Lista Toti e Fratelli d'Italia.



Asia Bibi è una donna cattolica pakistana condannata a morte e poi assolta nel 2018 per aver offeso Maometto, cosa che ha sempre negato replicando di essere stata invece perseguitata e discriminata per il suo credo. Un caso il suo che aveva scatenato violente proteste nel suo paese e riacceso prepotentemente l'attenzione sui perseguitati cattolici nel mondo. La sua vicenda era stata citata anche dalla senatrice leghista Pucciarelli in occasione della sua nomina alla guida della commissione diritti umani.



Il consiglio comunale che torna a riunirsi dopo la pausa per le festività, dovrà esprimersi anche sulla mozione presentata dal capogruppo della Lega Iacopi che chiede l'intitolazione di un luogo pubblico al ricordo dei caduti durante la Grande Guerra.