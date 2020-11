Maggioranza chiede al Governo più soldi per il trasporto pubblico, opposizione critica concessioni Ncc

Sarzana - Val di Magra - Con dieci voti favorevoli e sei contrari il Consiglio comunale di Sarzana ha approvato la mozione della maggioranza che chiede al Governo di stanziare altri fondi per incrementare il trasporto pubblico per garantire gli spostamenti nel pieno rispetto delle norme anti contagio, per tutelare la salute dei passeggeri ma anche la tenuta economica delle aziende coinvolte. Come già avvenuto nella penultima seduta in tema di aiuti e soluzioni per il commercio, l'opposizione ha criticato la scelta di indirizzare la richiesta direttamente a premier e ministri e non alla Regione, evidenziando inoltre come lo stesso Governo abbia già stanziato 900 milioni di euro. Sul fronte opposto è stato ribattuto come buona parte dei comuni italiani abbiano invocato nuove misure per il settore e come si possa fare di più. Dalla minoranza sono arrivate anche critiche sulla recente scelta del'Amministrazione di avviare l'iter per la concessione di nuove autorizzazioni per gli Ncc andando così a danneggiare la categoria dei tassisti.

Teso botta e risposta infine fra Casini (Siamo Sarzana) e il sindaco Ponzanelli in merito a tagli e rimodulazione negli ultimi due anni delle corse Atc e in particolare Prontobus e circolare, tema sul quale entrambe si erano già scontrate nei mesi scorsi.