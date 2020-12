Maggioranza: "Parole ignobili e irresponsabili rivolte al nostro indirizzo"

Sarzana - Val di Magra - “Riecheggiano ancora le gravi, ignobili e irresponsabili parole che la sinistra sarzanese ha rivolto al nostro indirizzo: stando a quanto scrivono, staremmo attuando una “pulizia etnica sulla pelle degli anziani”. La colpa è solo quella di aver aperto un bando pubblico per il centro sociale Barontini; e di aver garantito ai nostri anziani i soliti spazi di prima e alle stesse condizioni. No, per la sinistra non è bastato, evidentemente cercavano altro". Inizia così la replica dei gruppi di maggioranza Cambiamo, Lega, Fratelli d'Italia e Sarzana Popolare agli organizzatori della manifestazione sul Barontini (QUI)

"Potevano esprimere le loro diverse idee - proseguono i consiglieri - se ne avessero avute, ma cercavano davvero altro. Ora abbiamo capito cosa volevano. Hanno prima scelto di usare gli “anziani” come mezzo di strumentalizzazione politica e come se ciò non fosse già abbastanza deprecabile, non si sono accontentati. Sono arrivati ad accostarci agli autori di uno dei peggiori crimini dell’umanità, a offendere i valori più

personali, nostri, del Sindaco e di tutta la maggioranza. Siamo sinceramente disgustati e ci consola che questo sentimento coinvolga la maggior parte dei sarzanesi: certamente, coinvolge tutti coloro che conoscono il significato del rispetto e del leale contraddittorio. Così come coinvolge molti elettori di sinistra, che ci hanno espresso il loro disappunto. Li ingraziamo e gli rivolgiamo un benevolo consiglio: valutate bene da chi siete rappresentati, non è giusto che un’intera comunità sia rappresentata da queste squallide parole. Anche perchè non è la prima volta che riceviamo simili insulti: gli argomenti di certi personaggi sono questi, la violenza verbale verso chi è di diversa fede, è uno stile di vita. Dispiace, umanamente, perchè all’interno di quei partiti ci sono persone che, al di là delle differenze, hanno sempre scambiato stima reciproca. E poi, perchè quei partiti rappresentano anche dei colleghi consiglieri comunali, che dovrebbero onorare la loro carica senza eccedere in simili forzature. Ad eccezione di Federica Giorgi, a cui va il nostro plauso, sembrano aver aderito Castagna e Lorenzini, Casini e Raschi, Mione e la neo “paladina” ex leghista Mazzanti. Chiediamo loro di esprimersi, non tanto nei nostri confronti, ma verso la città: ci dicano se veramente considerano questa maggioranza alla stregua dei peggiori criminali della storia mondiale".

"Siamo convinti che prenderanno le distanze da quelle parole - concludono - Diversamente, si vergognino e si scusino con tutti i Sarzanesi. Noi rispettiamo tutte le persone che hanno pacificamente manifestato in Piazza Matteotti, anche quelle che non erano di Sarzana, indipendentemente dal numero ed indipendentemente dal motivo che le ha spinte a presentarsi domenica di fronte a Palazzo Roderio.

Siamo profondamente convinti che anche i partecipanti a tale legittima protesta non condividano le deplorevoli espressioni usate dai gruppi firmatari del comunicato in questione”.