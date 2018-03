Maggioranza: "Indice del Parentucelli basso, Mione parla con superficialità"

Sarzana - Val di Magra - Abbiamo appreso qualche giorno fa che l'indice di vulnerabilità sismica dell'Istituto Parentucelli-Arzelà è pari a 0,24, anche questo purtroppo (e prevedibilmente!) ben lontano dalla soglia minima sufficiente.

Il Consigliere Mione ci ha spiegato per giorni come la soluzione al problema delle Poggi-Carducci fosse il doppio turno pomeridiano proprio presso i locali del Parentucelli-Arzelà. Viene da chiedersi se il Candidato Sindaco Mione parlasse con cognizione di causa, tacendo pur conoscendolo l'indice di vulnerabilità sismica del Liceo, o parlasse con la superficialità che spesso mostra chi non deve realmente farsi carico di un problema, ma intende solo cavalcarlo. In entrambi i casi, non si tratta certo delle migliori virtù di un candidato Sindaco.

Glielo abbiamo detto in Consiglio Comunale che le sue proposte erano basate su considerazioni superficiali, ma ha preferito blandire i genitori preoccupati, accorsi a seguire la seduta.

Abbiamo richiamato tutti ad un maggior senso di responsabilità, a non generare allarmismi, a non cedere alla speculazione elettorale, riconoscendo che il nostro percorso fosse l'unico realisticamente possibile: la Provincia dopo i risultati delle perizie ha programmato gli interventi di adeguamento sismico, esattamente come l'Amministrazione sarzanese. A questo punto però vorremmo sapere cosa farà il Candidato Sindaco Mione: continuerà a proporre il doppio turno al liceo perchè 0,24 è 'più sicuro' di 0,1 o proporrà di spostare, per sicurezza, anche i ragazzi di Liceo e Ragioneria insieme a quelli delle medie Poggi-Carducci e fare il triplo turno in qualche scuola spezzina (di cui magari ancora non conosce gli indici)? O forse, per Mione, anche la Provincia ha messo in un cassetto la perizia, nascondendo un indice preoccupante quanto quello delle scuole medie cittadine? Purtroppo il 90% delle scuole italiane devono essere adeguate ai parametri delle nuove norme tecniche ed è fondamentale che le amministrazioni si muovano, come ha fatto e continua a fare Sarzana, per programmare gli interventi e individuare risorse da investire. Con i lavori previsti nella pausa estiva - ben prima dell'intervento che la Provincia ha programmato per Novembre 2018 all'Istituto Parentucelli-Arzelà - e una perizia più approfondita, le Poggi Carducci aumenteranno l'indice superando lo 0.24 e si proseguirà ancora per raggiungere lo 0.6 previsto dalle nuove norme tecniche per le costruzioni.

Il resto sono solo chiacchiere, da bar.



Mario Torre, Capogruppo Partito Democratico

Sara Frassini, Capogruppo Per Sarzana

Andrea Antola, Capogruppo Noi per Sarzana

Giancarlo Rosignoli, Capogruppo UDC