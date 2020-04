Maggiari (Sarzana popolare): "Aprire luoghi di culto aiuterebbe i più deboli"

Sarzana - Val di Magra - "A mio avviso andrebbero riaperti anche i luoghi di culto non solo per consentire ai fedeli di esercitare il proprio credo ma anche per consentire ai bisognosi di avere un piccolo aiuto non solo spirituale e psicologico ma anche economico. Tutto nel rispetto delle distanze e delle misure previste. Spesso i parroci aiutano con piccole somme le famiglie maggiormente in difficoltà. Grazie di cuore a don Pietro per tutto quello che fa". Questo il pensiero di Gianluca Maggiari, consigliere comunale di Sarzana popolare, che nella parte finale del suo intervento fa riferimento a don Pietro Cattaneo, parroco di Santa Caterina, impegnato in questi giorni in azioni 'straordinarie' di sostegno ai più deboli.