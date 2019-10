Maggiari: "Liguria Popolare continua a crescere, tante idee anche per Sarzana"

Sarzana - Val di Magra - "Liguria Popolare è in costante crescita": lo dichiara il Consigliere di Sarzana Popolare, Gianluca Maggiari, dopo la pubblicazione del sondaggio che accredita al 5% la forza del movimento civico guidato dal Consigliere regionale Andrea Costa e parte integrante della maggioranza di Palazzo Roderio a Sarzana.



"Il sondaggio oltre a certificare la buona performance del centrodestra - afferma Maggiari - conferma l'attenzione di tanti cittadini liguri all'esperienza civica di cui Liguria Popolare si è fatta da tempo interprete in tutti i livelli istituzionali della nostra Regione. E' la conferma di quello che vediamo tutti i giorni: un avvicinamento alle nostre posizioni da parte di un numero sempre crescente di donne e uomini che si riconoscono nel nostro progetto: siamo una forza fondamentale per la coalizione”.



Maggiari aggiunge: "Come hanno già avuto modo di affermare gli amici Consiglieri regionali Andrea Costa e Gabriele Pisani, Liguria Popolare ha tutte le carte in regola per giocare un ruolo primario nella prossima squadra di governo. La nostra forza risiede nel rapporto di sincerità e fiducia costruito con i cittadini - nel legame forte con il territorio e la sua quotidianità".



"Abbiamo tante idee e progetti da portare avanti anche qui in città - conclude il consigliere comunale - e nella riunione di coordinamento che si è svolta ieri nella sede di Sarzana, alla presenza del gruppo dei fondatori, abbiamo programmato le iniziative sul territorio ed all'interno del Comune in favore della nostra comunità”.