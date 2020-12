M5s, Giorgi: "Sarzana è buia, alcune zone rischiose. Amministrazione intervenga"

Sarzana - Val di Magra - "Considerato che dall'efficacia dell'illuminazione pubblica dipendono, oltre al decoro urbano, la sicurezza in generale e quella viaria in particolare, stante lo stato di degrado del manto stradale di numerose vie che presentano buche e avallamenti di ogni sorta che, al buio rimangono del tutto non visibili". Lo scrive in una nota Federica Giorgi Consigliere Comunale capogruppo M5s di Sarzana che in merito ha preparato un'interrogazione per l'assessore alla Sicurezza del Comune di Sarzana.

"La mancanza di visibilità agevola la microcriminalità e i dati sono in crescita - scrive -. I cittadini in alcune zone per la mancanza di visibilità dei lampioni, sono costretti ad utilizzare torce per reperire l'autovettura in sosta nel parcheggio di Porta Parma, reso ancor più pericoloso nelle ore serali anche dal manto stradale disconnesso a causa delle radici affioranti dei pini o per transitare nelle ore serali nel Viale della stazione".

"Sono numerose le istanze e doglianze espresse dai cittadini anche sui gruppi facebook con foto esplicative della scarsa efficacia del sistema di illuminazione sia nelle zone centrali che in quelle periferiche - scrive -. Chiedo all'assessore alla sicurezza per sapere se ritiene che sia garantita la sicurezza dei cittadini sarzanesi con l'impianto di pubblica illuminazione in essere e se e con quale iniziative ed in che tempi, intenda rimediare alla carente illuminazione delle pubbliche vie, parcheggi cittadini e zone periferiche".