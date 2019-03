M5S in Regione: "Si avvii procedura per Parco Interregionale Liguria-Toscana"

Sarzana - Val di Magra - “Avviare celermente in collaborazione con la Regione Toscana le procedure per la trasformazione del Parco Regionale Montemarcello Magra in Parco interregionale Liguria -Toscana”. È quanto chiede alla giunta Toti la mozione presentata dal gruppo M5S in Regione e firmata dai consiglieri Salvatore, De Ferrari, Tosi, Melis e Pisani i quali hanno formulato nuovamente una proposta già illustrata anche nei mesi scorsi e fondata sull'estensione del bacino idrografico del Magra che tocca due regioni (57,7% Toscana e 42,3% Liguria), quattro province, due unioni di comuni e 46 comuni. Secondo i proponenti dunque “ci sono le ragioni naturalistiche, ambientali, socio economiche ed istituzionali per chiedere alle due amministrazioni e ai relativi consigli di avviare la procedura. Visto che – sottolineano – il consiglio regionale della Toscana nella seduta del 10 ottobre ha approvato all'unanimità la mozione analoga”. Per i consiglieri Cinquestelle nella sua forma interregionale il Parco andrebbe ad “ampliare il proprio territorio di competenze valorizzando le sinergie già esistenti tra i diversi ambiti e soprattutto migliorerà gli strumenti di tutela esistenti, nonché le occasioni di reperire finanziamenti per favorire lo sviluppo sostenibile della nuova area protetta”.