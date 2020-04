M5S e Pd chiedono una commissione consiliare sulla rsa Sabbadini

Sarzana - Val di Magra - “Istituire una commissione consiliare speciale che possa far luce sulla situazione della Rsa Sabbadini, nonché relazionare sulla mancanza di interventi in merito da parte dell'amministrazione comunale da fine febbraio a fine marzo”. È quanto chiedono il capogruppo del Pd Daniele Castagna e la collega del M5S Federica Giorgi nella mozione incidentale presentata nel consiglio che ieri non si è svolto e sarà recuperato nei prossimi giorni. Nel documento congiunto i due capigruppo spiegano come “Preso atto della mancanza di interventi tempestivi in materia di tutela degli anziani in particolare degli ospiti e degli operatori della casa di riposo comunale, adottare tutte le misure per salvaguardare gli anziani previa comunicazione della situazione attuale (allo stato attuale pare che la proposta di istituire come reparto Covid la casa di riposo sia tramontata). Impegnarsi a riferire in commissione affari sociali ogni settimana l'evoluzione della situazione”.

Giorgi e Castagna sollecitano inoltre a “aumentare le risorse in bilancio destinate ai servizi sociali per i nuclei familiari più fragili” e “Istituire una commissione consiliare speciale che valuti tutte le iniziative da mettere in atto per il sostegno di famiglie e delle attività produttive commerciali e professionali in genere che subiscano danni dall'attuale situazione”. Fra altri provvedimenti viene infine chiesto di posticipare la prima rata Tari almeno a settembre, diminuire aliquota Imu per il 2021, ricalcolare importo complessivo Cosap 2020, ed esonerare il pagamento di asili, mense, servizi pre/post scuola e trasporto scolastico per il periodo di chiusura delle attività didattiche.