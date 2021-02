Lorenzini replica a Spilamberti: "Abbandoniamo la propaganda e lavoriamo per il territorio"

Sarzana - Val di Magra - "Sono passati più di due anni dalle recenti amministrative e la maggioranza sarzanese continua a tornare sul passato per giustificare qualsiasi sua inefficienza. Il sindaco Ponzanelli ha vinto le elezioni e ora deve lavorare per il bene della comunità. Noi cerchiamo di fare la nostra parte, ma diventa veramente impossibile se ad ogni proposta torna in ballo la polemica strumentale su “quelli di prima”. Per questo trovo oramai stucchevole, e soprattutto controproducente la posizione del collega Spilamberti, peraltro presidente della commissione Territorio. Spilamberti fa polemica gratuita e finge di non capire che se veramente si vuole provare a limitare i danni determinati a valle, sulle nostre spiagge, dai legnami e detriti accumulatisi nel corso del fiume, si rende necessario intervenire con una progettualità che miri innanzitutto alla prevenzione. Una progettualità articolata, come quella proposta dall’Ente Parco Montemarcello Magra Vara, ma anche maggiori finanziamenti finalizzati a questo scopo, come chiede il consigliere Natale col suo o.d.g. in Regione. Spiace per il consigliere Spilamberti che le competenze in materia (e dunque l’onere di intervenire anche economicamente) siano passate dallo Stato alle Regioni dal 2005. Se nessuno glielo ha fatto presente, del tutto senza polemica, lo informo volentieri io. Lo faccio augurandomi che anche lui, preso atto della realtà delle cose, abbandoni la propaganda sterile e per il bene comune che questa amministrazione insiste ad annunciare di voler perseguire, si faccia da tramite con il sindaco Ponzanelli per sostenere l’iniziativa del consigliere Davide Natale che punta a stabilire una quota fissa, di legge (regionale), per le manutenzioni del lungo fiume. Un primo importante passo, più facilmente ed immediatamente raggiungibile, per ragionare seriamente sui problemi che da un decennio affliggono il fronte a mare del nostro comune"





Damiano Lorenzini

Consigliere comunale PD Sarzana