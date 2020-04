Lombardi: "Retta trasporto scolastico sarà restituita"

Sarzana - Val di Magra - "In risposta all’articolo dei consiglieri di minoranza Ruggia e Tangerini, vogliamo rassicurare tutti gli utenti del servizio di trasporto scolastico che la quota versata e non fruita verrà assolutamente restituita". Così l'assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Vezzano, Nadia Lombardi che aggiunge: "Stiamo aspettando le nuove disposizioni governative in merito al nuovo termine di chiusura delle scuole. Appena sarà chiara la data di riapertura provvederemo a rimborsare gli utenti o, in alternativa, sulla base della loro preferenza, a scomputare la somma dall’importo dovuto per il prossimo anno scolastico".