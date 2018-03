Lista Pertini: "Vecchio mercato diventi un centro polivalente per i giovani"

Sarzana - Val di Magra - A sole 24 ore dai risultati elettorali particolarmente negativi per la sinistra la Lista Pertini ha fatto il pieno di partecipanti nella sala della Repubblica di Sarzana scelta per l'iniziativa di martedì. La serata, aperta da un piccolo intrattenimento musicale a cura di Fabio Gianardi, cui hanno fatto seguito gli interventi di Nicola Caprioni, Alessio Ambrosi e Giancarlo Scapazzoni era dedicata alle proposte per i giovani e la cultura.

“La proposta della Lista Pertini – ha detto l'assessore - punta a trovare uno spazio moderno e adeguato per una grande realtà sportiva di cui la città e i giovani vanno giustamente orgogliosi e che coinvolge nell’attività sportiva centinaia di giovani e giovanissimi che è l’Hockey Sarzana. Oggi, costretto a giocare in uno spazio non idoneo e non adatto alle sue potenzialità e al suo prestigio. Risolvere in maniera consona il problema dell’Hockey Sarzana consentirebbe di riprendere un vecchio progetto, già approvato dalla giunta comunale di Sarzana nel lontano 1997 dietro impulso dell’allora assessore alla cultura Gabriella Bertone, che prevedeva la trasformazione dell’ex mercato ortofrutticolo in un CENTRO GIOVANILE POLIVALENTE”.

Caprioni, Ambrosi e Scapazzoni hanno rilanciato il progetto, coinvolgendo le associazioni culturali già presenti in parte del vecchio mercato come l’accademia Bianchi, la scuola di danza di Lucia Boschi, l’Armadillo Jazz Club, i laboratori teatrali del teatro ocra e di Berretta, il centro discografico, che oggi sono presenti, ma sono slegati tra loro, non esistendo un progetto comune né una gestione unitaria degli spazi. Le idee sono molte. “A suo tempo si ipotizzava una cineteca, un laboratorio di arti figurative e altro, collegati da un servizio informazioni comune, da uno spazio collettivo al centro con un palco polifunzionale per concerti, opere teatrali, convegni, rassegne cinematografiche, video e altro, una platea con 600 posti a sedere, rimovibili per fare fronte anche a mostre temporanee, feste e altro. Si prevedeva, infine, un bar come punto di ritrovo e d’incontro di artisti e cittadini e momento di socializzazione”.

E’ seguito un vivace dibattito con molti interventi del pubblico, alla fine nel sottolineare la grande soddisfazione per un’assemblea così numerosa in una serata non certo facile a poche ore da un voto particolarmente pesante e la pronta volontà di riscatto e di lotta manifestata un po’ da tutti presenti, i rappresentanti della Lista Pertini hanno dato appuntamento a tutti ai prossimi incontri tematici dedicati al commercio, al turismo, alle attività produttive, all’agricoltura, all’ambiente, ai temi sociali e all’urbanistica.