Linee guida del puc, Insieme per Ameglia chiede spiegazioni

Sarzana - Val di Magra - "La mancata pubblicazione del testo della Delibera di Consiglio Comunale n. 44/2019 avente ad oggetto le LINEE GUIDA DEL PUC non rappresenta soltanto uno dei tanti (gravi) errori formali a cui l'Amministrazione Comunale ci ha ormai purtroppo abituato, ma rappresenta un grave pregiudizio delle ragioni e degli interessi legittimi dei cittadini in quanto l'argomento trattato è molto delicato, il più delicato: la programmazione urbanistica del territorio". Così in una nota il gruppo consiliare di Insieme per Ameglia, che prosegue: "Certo non può bastarci il fatto che abbiamo ottenuto che dopo due anni finalmente si pubblichi - dietro nostra sollecitazione - il testo della delibera in quanto noi chiedevamo che si desse avvio ad una nuova pubblicazione da cui far decorrere i termini per eventuali impugnazioni. La cosa non è certo di poco conto, data - come già detto - l'importanza dei temi trattati. Si segnala peraltro che il documento tecnico su cui si basa la delibera (ovvero le vere e proprie Linee Guida del Puc) è privo di firma ed ad esplicita richiesta da parte nostra in Consiglio Comunale, il Sindaco ci ha risposto che ha predisposto egli stesso di suo pugno le linee guida. Abbiamo duramente contestato nel merito tale documento perché spalanca le porte a speculazioni private in deroga al Piano Regolatore Vigente e per questo abbiamo presentato una interrogazione urgente a risposta scritta.

Abbiamo chiesto di conoscere i motivi della mancata pubblicazione della delibera; conoscere i motivi del rinnovo della pubblicazione a seguito del recente inserimento del testo della delibera; di sapere per quale motivo il file contenente il testo della delibera è stato denominato "delibera copia conforme"".