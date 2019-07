Liguria D'Autore riporta politica, cultura e attualità ad Ameglia

Sarzana - Val di Magra - Dopo anni di successi raccolti sull’isola di Ponza, D’Autore torna per la seconda volta in Liguria con quattro giorni di eventi culturali di ampio respiro, gratuiti e aperti al pubblico. Curatore della rassegna, realizzata da Visverbi in coorganizzazione con Regione Liguria e con il supporto del Comune di Ameglia, sarà Alessandro Giuli, giornalista Rai, commentatore e opinionista politico.

Da giovedì 11 a domenica 14 luglio Liguria D’Autore trasformerà le frazioni di Bocca di Magra e Montemarcello in un palcoscenico nazionale ospitando giornalisti, opinion leader, politici e grandi personaggi della cultura.



“Dopo lo straordinario successo di pubblico dell’anno scorso, torna a Fiumaretta e Montemarcello Liguria d’Autore – commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -, un appuntamento che arricchisce la proposta turistica e culturale dell’estate della Liguria. Come di consueto per le rassegne D’autore, si punta sulla qualità e su un dibattito di elevato profilo, che verte sui temi più caldi e sull’attualità politica più stringente, con al centro i temi di cui sentiamo parlare ogni giorno, le idee che determinano il futuro di tutti noi. Questo senza rinunciare ad ospitare personaggi più popolari e familiari al grande pubblico: una combinazione di sicuro successo, capace di coniugare dibattito e spunti intellettuali, divertimento e una cornice di straordinaria bellezza come l’estremo levante della nostra regione, ricco di tradizioni, paesaggi e tesori enogastronomici. Ancora una volta quest’angolo di Liguria, a due passi dal Golfo dei Poeti, diventa per quattro giorni l’epicentro del panorama culturale italiano: uno spot irrinunciabile per una regione che è tornata protagonista e vuole restarlo a lungo”.



Come di consueto le rassegne D’Autore rappresentano un momento di riflessione libero da caratterizzazioni di natura politica, un luogo di confronto tra opinioni sui temi dell’attualità, un grande laboratorio culturale per argomentare e interpretare le metamorfosi del nostro Paese. Attraverso la contaminazione di generi e mondi diversi - dall’inchiesta giornalistica al talk show, dallo spettacolo teatrale al dibattito politico -, nel corso degli anni D’Autore, nata 10 anni fa sull’isola di Ponza per iniziativa del giornalista Gianluigi Nuzzi, ha raccolto intorno a sé grandi temi e grandi personaggi: imprenditori come Franco Bernabè e Marco Tronchetti Provera, figure internazionali di primissimo piano come Marion Maréchal - Le Pen, politici italiani come Maurizio Martina, Pierluigi Bersani, Denis Verdini, Renato Brunetta e giornalisti come Paolo Mieli, Peter Gomez, Massimo Giannini, Nicola Porro e molti altri.



“Quest’anno la rassegna è dedicata soprattutto alla riflessione politica sull’Italia e sull’Europa alla luce delle ultime elezioni, delle emergenze migratorie e delle prossime scadenze economiche – commenta Alessandro Giuli, giornalista Rai e duratore della rassegna -. Ma si parlerà anche di cultura, di sesso, di comunicazione, di sviluppo e di giustizia. Con una attenzione particolare alle infrastrutture e alle autonomie regionali. Interpelleremo i protagonisti del momento, italiani e internazionali, con la curiosità del confronto e il piacere della contraddizione intellettuale. Filo rosso della rassegna culturale sarà #protagonisti, del nostro tempo e del nostro Paese nelle mille sfaccettature che l’attualità ogni giorno ci propone”.



“Siamo onorati onorati di ospitare nel nostro comune anche per questa edizione la rassegna Liguria D’Autore organizzata da Visverbi – dichiara Andrea De Ranieri, sindaco di Ameglia -. Un privilegio che ci è stato regalato dalla Regione Liguria che ha scelto il nostro comune come location per questa importante rassegna che valorizza i nostri borghi e il nostro territorio come scenario di dibattiti su temi di attualità nazionale e internazionale e che attraversano il nostro tempo”.



Il programma

La serata di apertura di giovedì 11 luglio ore 21.30 a Montemarcello vedrà protagonisti, tra gli altri, Steve Bannon, controverso personaggio della comunicazione e della strategia politica internazionale intervistato da Francesco Piccinini, direttore di Fanpage.it sullo scenario politico italiano ed europeo, tra spinte sovraniste e crisi identitaria.



Venerdì 12 luglio ai Bagni San Marco di Fiumaretta, alle ore 18 appuntamento appuntamento con Valeria Angione, Angelica Massera e Gianluigi Nuzzi per un talk moderato da Gianluca Daluiso e Daniele Grassucci di Skuola.net sull’amore moderno tra webstar e social network.



A seguire, alle 21.30 saliranno sul palco della piazzetta di Montemarcello Nicola Gratteri, Generale Luciano Garofano, Alessia Morani e Diego Fusaro per un susseguirsi di dialoghi che indagheranno il nostro Paese dal punto di vista della criminalità e della giustizia, per finire con un sguardo lucido tra le mura domestiche.



Dario Vergassola animerà la serata prendendo le mosse dal suo libro 'La ballata delle acciughe'.



Sabato 13 luglio alle ore 18:30 di nuovo a Fiumaretta incontro Posto Ergo Sum con Skuola.net e Dialogo tra Himorta, Emi’s Life, un viaggio tra i giovani e il loro rapporto con i social.



A seguire, alle ore 21.30 a Montemarcello avrà inizio la serata intitolata Ricominciamo che vedrà protagonisti Giovanni Toti e Mara Carfagna intervistati da Alessandro Giuli e Alessandro Usai.

La serata proseguirà con due momenti di dialogo che vedranno la partecipazione di Simona Ventura, Stefano Coletta e Giovanni Terzi e di Simona Ercolani, Fortunato Cerlino, Federico Palmaroli, Enrico Papi moderati da Serena Bortone e Alessandro Giuli.



I tre incontri conclusivi della seconda edizione di Liguria D’Autore si terranno domenica 14 luglio. Il pomeriggio comincerà alle ore 18 ai Bagni San Marco con Porno subito e gli interventi di Max Felicitas, Massimo Bisotti, Marco Valerio Cervellini. A Montemarcello, infine, dalle ore 21.30andranno in scena 365 giorni a Palazzo (Chigi), dialogo tra Stefano Buffagni e Alessandro Giuli. A seguire Dialogo tra Alessandro Profumo e Paolo Liguori, tra Gianluigi Paragone e Alessandro Giuli e subito dopo dialogo tra Marco Bucci e Vincenzo Onorato dal titolo evocativo Ponte e a capo, modera Andrea Scuderi. Per concludere talk a più voci moderato da Maurizio Belpietro tra Alberto Cirio, Attilio Fontana, Luigi Marattin, Nello Musumeci, Armando Siri e Giovanni Toti.



Tutte le mattine, infine, l’appuntamento sarà alle ore 11.00 in piazza Pertini a Fiumaretta con Edicola D’Autore - Rassegna stampa con gli ospiti D’Autore, in collaborazione con Primocanale.



Media partner dell’evento sono Fanpage.it, Skuola.net e Primocanale. Tra gli sponsorfigurano Carrefour, Frantoio Moro, Il Caffè delle Ragazze, Innovatec Power, Iren, San Lorenzo, Golfo dei Poeti, Libreria Mondadori Sarzana, Libreria Nuova Avventura Marina di Carrara, Libreria Piccadilly Ameglia, Lunae, Marvis e Stand By Me.



Il programma completo e tutte le informazioni sulla rassegna sono disponibili sul sito www.visverbi.it/dautore