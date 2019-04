Licari: "Paganini non è il nome giusto per Arcola. E il percorso condiviso dove è finito?"

Sarzana - Val di Magra - "Monica Paganini candidato unitario del centrosinistra ad Arcola? Spiace deludere i più ottimisti amici del Pd e del centrosinistra, ma questo nome, seppur di tutto rispetto, non può rappresentare le istanze del mondo della sinistra e del sindacato". Lo afferma Andrea Licari, segretario provinciale di Possibile in merito a quanto sta avvenendo in vista delle elezioni amministrative che porteranno al rinnovo del consiglio comunale e all'elezione del prossimo sindaco di Arcola.

"Ciò che sta accadendo ad Arcola non è quello che era stato programmato dall'inizio, ovvero un percorso condiviso. Il nome della Paganini, calato improvvisamente dall'alto per mettere un freno ai dissapori interni, non può rappresentare l'unità e la discontinuità tanto acclamate. Senza andare troppo indietro nel tempo, questa operazione ricorda tanto la vicenda Manfredini e sappiamo tutti poi come sia finita. Insomma, non era questo il percorso che Possibile auspicava: tra ritardi, tatticismi e riunioni segrete, il risultato, ad oggi, è che il terzo Comune della Provincia rischia seriamente di essere regalato al centrodestra", conclude Licari.