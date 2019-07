Licari: "Inchiesta pubblica su biodigestore è specchietto per le allodole"

Sarzana - Val di Magra - Intervento di Andrea Licari, consigliere provinciale centrosinistra



Di quale democrazia stiamo parlando se la Regione stabilisce l'inizio di una inchiesta pubblica alle 17 e 30 del primo agosto? Se a questo aggiungiamo poi che dal documento emerso da Genova sarà la Via a decidere la compatibilità del progetto Biodigestore con il sito di Saliceti, ecco allora servito lo specchietto per le allodole. È infatti chiaro che questo tipo di procedura non prenderà in considerazioni altri siti, come invece potrebbe evidenziare una Vas, bensì si valuteranno semplicemente delle prescrizioni per rendere compatibile il progetto Recos con il sito di Saliceti. Insomma, tutt'altro che un'inchiesta pubblica, ma una decisione già ampiamente stabilita a tavolino. Che le cose fossero già state decise lo si era del resto capito in sede di consiglio Provinciale, quando il sottoscritto, interrogando il Presidente per capire come mai un anno prima fosse stato indicato Boscalino quale sito adatto, non ha ricevuto alcuna risposta. Non solo, la richiesta di convocare la commissione ambiente per ascoltare tutti gli attori in causa, dalla Regione, ai Comuni, a Recos, passando per il Parco di Montemarcello e i tecnici del settore, sembra ormai essere caduta nel vuoto. È questo il metodo democratico di Provincia e Regione? Come pensano le Istituzioni di porre rimedio alle sacrosante preoccupazioni degli abitanti di Santo Stefano e Vezzano? Di certo, se questi sono i metodi, è legittimo che i dubbi si tramutino in azioni dimostrative, nonché in azioni legali.



Andrea Licari, Consigliere Provinciale