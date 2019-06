Leghisti sarzanesi: "Pd ha interesse nel business degli sbarchi"

Sarzana - Val di Magra - C'è anche gruppo del Partito democratico del Comune di Roma tra le realtà che in queste ore hanno aderito alla raccolta fondi per coprire le multe e le eventuali spese legali della nave Seawatch che, condotta dal comandante Carola Rackete, ha forzato il blocco italiano entrando nel porto di Lampedusa con oltre 40 migranti a bordo. Una decisione che non ha mancato di provocare sdegnate reazioni social, anche spezzine. Tra queste, i messaggi del vice sindaco e dell'assessore alla sicurezza del Comune di Sarzana, gli esponenti leghisti Costantino Eretta e Stefano Torri. “L’Italia è un Paese solidale. Ma quando la solidarietà viene strumentalizzata a scopi politici e la legalità viene calpestata c’è solo una parola da pronunciare: vergogna. Il Pd raccolga pure fondi per pagare le multe e gli avvocati ad una ong tedesca, noi restiamo col popolo italiano!”, ha scritto il chirurgo, numero due del sindaco Cristina Ponzanelli. “Forzare il blocco italiano anzichè quello tunisino. Come mai? - così Torri - Io credo che la condotta della Seawatch abbia chiarito alla maggioranza degli italiani la differenza tra soccorso in mare e business dei migranti. Il Partito Democratico con questa raccolta fondi ha ancora una volta fatto emergere il suo interesse affinché continuino gli sbarchi a favore del business”.