Leghisti al casello di Santo Stefano: "Gli aumenti dei pedaggi sono l'ennesima batosta"

Sarzana - Val di Magra - "No all’aumento dei pedaggi ingiustificati, discriminanti e scellerati". Lo hanno ribadito stamani gli esponenti della Lega, che si sono dati appuntamento al casello di Santo Stefano Magra, dove hanno dato vita a un presidio proprio per protestare contro questa ‘novità’ non certo gradita non solo agli spezzini ma a tutti gli automobilisti, pendolari e lavoratori, che ogni giorno devono percorrere l’A12 e gli altri tratti autostradali. Presenti alla protesta la consigliera regionale Stefania Pucciarelli, il capogruppo della Lega in Comune della Spezia, Lorenzo Viviani, il consigliere comunale Simone Vatteroni e gli altri leghisti Fabio Bozzo, Cesare Crocini, Andrea Monti e Walter Gabelli. "Ringrazio i giovani della Lega – commenta Pucciarelli – che hanno dedicato un po’ del loro tempo a questa iniziativa che vuole contrastare gli aumenti ingiustificati dei pedaggi, soprattutto per la tratta Santo Stefano Magra – Brugnato, la più cara d’Italia". Il tratto autostradale La Spezia - Brugnato da gennaio è passato a 4,40 euro per 19,8km di percorso. "È assurdo – ribadisce Viviani – che gli spezzini siano i più penalizzati. Pendolari studenti o lavoratori sono costretti a pagare somme esorbitanti, e ricordiamoci che in alcuni tratti manca addirittura la corsia d'emergenza. In un territorio complesso come il nostro, il collegamento verso le Cinque Terre e le altre mete turistiche della Riviera e del Levante Ligure può diventare economicamente proibitivo".

"Oggi abbiamo protestato – conclude Vatteroni, che è coordinatore provinciale del gruppo giovanile della Lega - perché questo ennesimo rincaro rappresenta una batosta ai danni dei numerosi lavoratori pendolari, che sono costretti a subire uno dei pagamenti più cari d'Italia. Per questo abbiamo deciso di scendere in strada, in segno di protesta,affinché questi continui innalzamenti di prezzi possano finalmente cessare".